Vali Toros: Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir

Mersin Valisi Atilla Toros, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında kadına şiddeti "insanlığa ihanet" olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:02
Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak, "Kadına şiddet sadece bir suç değildir, insanlığa ihanettir" dedi.

Vali Toros konuşmasında, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu ihanetin izahı, mazereti olamaz. İnancımızda, geleneğimizde ve kültürümüzde kadına şiddete asla yer yoktur" ifadelerini kullandı.

Toros, kadınların korunması için oluşturulan mekanizmalara dikkat çekti: KADES, Alo 183, şiddet önleme merkezleri ve irtibat noktalarıyla kadınlarımızın yanında olduklarını belirtti ve "El ele verdikçe şiddet kaybedecek, insanlık kazanacak" dedi.

Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da konuşma yaptı. Etkinlik; video gösterimi, şiir dinletisi ve tiyatro sahnelerinin ardından resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

