Vali Yavuz, Şehit Nuri Özcan’ın Ailesine Şehadet Belgesini Takdim Etti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Gürcistan hava sahasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Nuri Özcan’ın ailesine Hava Kuvvetleri tarafından gönderilen şehadet belgesini sundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:37
Karabük Valisi aileyi ziyaret ederek taziyede bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Gürcistan hava sahası sınırları içinde kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Özcan’ın ailesini ziyaret ederek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilen Şehadet Belgesini takdim etti.

Vali Yavuz, şehidin babası Mehmet Özcan, annesi Şamiye Özcan ve kardeşlerine başsağlığı dileyip sabır temennisinde bulundu. Ailenin acısını paylaşan Vali Yavuz, yaptığı konuşmada şehidin tüm milletin evladı olduğunu vurguladı.

Vali Yavuz konuşmasında, "Şehidimiz, artık 86 milyon vatandaşımızın şehididir. Sizler yalnızca Nuri kardeşimizin ailesi değil; bizim de annemiz, babamız ve kardeşlerimizsiniz. Allah tüm şehitlerimizi rahmet eylesin; mekânları cennet, makamları âlî olsun. Nuri kardeşimiz ilimizin 79. şehididir. Nüfus olarak ülkemizin 68. ili olmamıza rağmen bu topraklar, devletine ve milletine bağlı kahraman evlatlar yetiştirmiştir. 79. evladımızı da vatan toprağına emanet ettik." dedi.

Şehitlerin bıraktığı mirasın millet için büyük önem taşıdığına işaret eden Vali Yavuz, "Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Şehidimizin hatırası her daim aziz, makamı âlî olsun. Rabbim sizlere sabır; milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Protokol Ziyarette Yer Aldı

Ziyarette şehit ailesinin taleplerini dinleyen Vali Yavuz, şehit ailelerinin devletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirtti. Şehadet Belgesi takdim programına Hava Pilot Tuğgeneral Orhun Atasever, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Askerlik Şubesi Başkanı Murat Ateş ve İl Müftü Vekili Hüseyin İpek de katıldı.

