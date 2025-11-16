Van-Bahçesaray'da Kar Etkili: Karabet Geçidi'nde Sürücüler Zorluk Yaşadı

Van ve Bahçesaray'da kar yağışı etkili oldu; 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde görüş mesafesi düştü, Arvas Mahallesi'nde kar 15 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:50
Van-Bahçesaray'da Kar Etkili: Karabet Geçidi'nde Sürücüler Zorluk Yaşadı

Van-Bahçesaray kara yolunda kar hayatı etkiledi

Yüksek kesimlerde kar ve sis ulaşımı zorlaştırdı

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ile kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve ilçelerde hissedilen soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karabet Geçidi üzerinde etkili olan kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçitte karla mücadele çalışması yürüttü ve ulaşımın sağlanması için müdahalede bulundu.

Öte yandan Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yağan kar ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını yağan karın altında ağıllara götürdü.

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLUNDAKİ 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ İLE KIRSAL MAHALLELERDE KAR YAĞIŞI...

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLUNDAKİ 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ İLE KIRSAL MAHALLELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLUNDAKİ 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ İLE KIRSAL MAHALLELERDE KAR YAĞIŞI...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?