Van-Bahçesaray'da Kar Etkili: Karabet Geçidi'nde Sürücüler Zorluk Yaşadı

Van-Bahçesaray kara yolunda kar hayatı etkiledi

Yüksek kesimlerde kar ve sis ulaşımı zorlaştırdı

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ile kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve ilçelerde hissedilen soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karabet Geçidi üzerinde etkili olan kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçitte karla mücadele çalışması yürüttü ve ulaşımın sağlanması için müdahalede bulundu.

Öte yandan Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yağan kar ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını yağan karın altında ağıllara götürdü.

