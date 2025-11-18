Van Başkale'de sınır hattında 109 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından sınır hattında yürütülen faaliyetlerde 109 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun hudut kartalları tarafından icra edilen arama-tarama faaliyeti neticesinde gerçekleştiğini belirtti.

"Millî güvenliğimizin teminatı olan hudutlarımızda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda; sınır hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren kahraman hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettikleri arama tarama faaliyeti sonucunda 109 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale Jandarma Komutanlığına teslim edildi"

Ele geçirilen madde ile ilgili gerekli işlemler Başkale Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülecek.

