Van'da 12,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Eski Müdür Gizli Bölmede Yakalandı

Van'da Kesinleşmiş Cezası Olan Eski Müdür Gizli Bölmede Yakalandı

Erciş'te 2011 depremi davası sonrası yakalama

Van'ın Erciş ilçesinde, kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö., saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.V.Ö.'nün 2011 yılında meydana gelen depremde taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan hakkında verilen ve kesinleşen cezası bulunuyordu. Şüphelinin Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, teras kattaki elbise dolabının arkasına yapılmış gizli odada saklandığı belirlendi.

Polis tarafından yakalanan M.V.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

