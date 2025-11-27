Van'da Çırak Sazlığında Yangın: 300 Dönüm Tehlikede

Van'ın Özalp ilçesindeki 300 dönümlük Çırak sazlığında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor; alandaki kuşlar risk altında.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:37
Van'da Çırak Sazlığında Yangın: 300 Dönüm Tehlikede

Van'da Çırak Sazlığında Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Özalp'teki 300 dönümlük sulak alanda alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan ve önemli sulak alanlarından biri olan Çırak sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, yağmur ve kar sularıyla beslenen 300 dönümlük alan üzerindeki Çırak sazlığında çıktı. Çırak Mahallesi yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mahalle sakini Ergin Yırdırımçakar ise olayla ilgili olarak, "Dün gece geç saatlerde başlayan yangın kontrol altına alınamadı. Burası birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Onların gelmesini bekliyoruz" dedi.

