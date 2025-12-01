Van'da Dolu Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Van'da öğle saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. Yağış, şehir hayatını olumsuz etkiledi; vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler, araçlarının zarar görmesini önlemek için araçlarını korunaklı alanlara çekti. Dolu yağışının ardından cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtü, özellikle çocuklar için renkli görüntüler oluşturdu.

Meteorolojiden Tahmin

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

VAN’DA ANİDEN BAŞLAYAN KISA SÜRELİ DOLU YAĞIŞI, KENT MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ.