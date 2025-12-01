Van'da Dolu Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Van'da öğle saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu, kent merkezini beyaza bürüdü; trafik ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:22
Van'da Dolu Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Van'da Dolu Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Van'da öğle saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. Yağış, şehir hayatını olumsuz etkiledi; vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler, araçlarının zarar görmesini önlemek için araçlarını korunaklı alanlara çekti. Dolu yağışının ardından cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtü, özellikle çocuklar için renkli görüntüler oluşturdu.

Meteorolojiden Tahmin

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

VAN’DA ANİDEN BAŞLAYAN KISA SÜRELİ DOLU YAĞIŞI, KENT MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

VAN’DA ANİDEN BAŞLAYAN KISA SÜRELİ DOLU YAĞIŞI, KENT MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

VAN’DA ANİDEN BAŞLAYAN KISA SÜRELİ DOLU YAĞIŞI, KENT MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı