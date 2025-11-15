Van'da Jandarma, Yaklaşık 1 Milyon 250 Bin TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:12
Operasyon Detayları

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi mevkiinde yürüttükleri çalışmada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli A.K. (30) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.

