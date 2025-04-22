Van'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Van'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı

Van'da meydana gelen bir trafik kazasında, minibüs ve kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Güzeldere Tüneli yakınlarında gerçekleşen kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay, Van-Hakkari kara yolunda gerçekleşti. Yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucunda, çevreden gelen ihbarlar üzerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmaya başlandı. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.