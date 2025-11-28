Van'da Sonbahar Kartpostalı: Van Gölü ve Tarihi Mekanlarda Renk Şöleni

Tarih ve doğanın buluştuğu kareler

Doğu’nun incisi Van’da sonbaharın son günleri, kent merkezinden yüksek rakımlı bölgelere kadar uzanan eşsiz görüntülere sahne oldu.

Ağaçlar sarının, turuncunun ve kızılın farklı tonlarına bürünerek adeta kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Kış öncesi doğa, sarı, kızıl ve kahverenginin tüm tonlarıyla kenti kapladı.

Binlerce yıllık tarihi yapılar ile doğanın bu renk cümbüşü birleşince ortaya fotoğraf tutkunlarını ve kent sakinlerini büyüleyen kareler çıktı.

Kasım ayının son haftasına girilirken özellikle Van Gölü çevresi, Keşiş Gölü, Muradiye Şelalesi ve Dilkaya Deltası gibi noktalar görsel bir şölen sunuyor.

Doğanın sıcak tonlarıyla taş yapıların asırlık dokusu bir araya gelirken, hem ziyaretçiler hem de yerel halk için unutulmaz anlar yaşanıyor.

