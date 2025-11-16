Van'da Takla Atan Otomobil: Van-Hakkari Karayolu'nda 2 Yaralı

Van-Hakkari karayolu Güzeldere tüneli yakınlarında kar ve buzlanma nedeniyle takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:46
Güzeldere tüneli yakınlarında kar ve buzlanma kazaya yol açtı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere tüneli yakınlarında meydana geldi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VAN-GÜZELDERE TÜNELİ VE ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN BUZLANMA, SÜRÜCÜLERE KABUSU YAŞATTI. ADETA BUZ PİSTİNE DÖNEN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİL, SAVRULARAK YOL KENARINA FECİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ. MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

