Van'da Yoğun Kar ve Sis Uçak Seferlerini Rötarlattı

Van'da etkili kar ve sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi; sıcaklık sıfırın altında 4 ila 5 dereceye düştü, bazı uçak seferleri rötar yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:50
Van'da Yoğun Kar ve Sis Uçak Seferlerini Rötarlattı

Van'da yoğun kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi

Uçak seferleri rötar yaptı, Meteoroloji uyardı

Van’da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve sis, kent yaşamını sekteye uğrattı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar sabah saatlerinde etkisini artırdı ve çevre beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı kent merkezinde vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşatırken günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi. İstanbul, Ankara ve Antalya yönüne planlanan bazı uçak seferleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van'ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis'in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan bölgelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada buzlanma ve don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan İrfan Başdinç isimli vatandaş, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Çok şükür yağdı. Doğunun bu tarafı ekin bölgesi olduğu için kar ve yağmur bizim için çok önemli. Kuraklık nedeniyle yağışın olması sevindirici. Kar yağışı hem ekinler hem insanlar hem de hastalıklar açısından faydalıdır" dedi.

Van'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri rötar yaptı

Van’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri rötar yaptı

