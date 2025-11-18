Van Edremit'te Jandarma'dan Okul Servisleri Denetimi

Van Edremit'te jandarma okul servislerini denetledi

Denetim ortak operasyonla icra edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ekipler, ilçe genelinde servis araçlarını kapsamlı şekilde kontrol etti.

Kontrollerde öne çıkan noktalar

Denetimler kapsamında servis araçlarının ruhsat, sigorta ve çalışma izin belgeleri incelendi. Araçların teknik yeterlilikleri, emniyet kemerleri ve okul servis işaretlemeleri titizlikle kontrol edildi.

Ayrıca şoförlerin ehliyet, belge ve alkol kontrolleri yapıldı; taşıma kapasitesine uygunluk ve öğrenci iniş-biniş güvenliği değerlendirildi. Kış koşulları dikkate alınarak araçların kış lastiği kullanımı ve lastik diş derinlikleri de denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimlerle, öğrenci taşımacılığında güvenliğin artırılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanması hedeflendi.

