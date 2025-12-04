Van Yanık Merkezi 2025 Raporu: 9 bin 500 Başvuru

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezi, 2025'te toplam 9 bin 500 ayaktan başvuru kaydetti. Bölgeye hizmet veren merkez, yıl içinde 702 hastayı yatarak tedavi etti; yatışlı hastaların 191'i çevre illerden sevkle kabul edildi. Ayrıca Kuzey Irak'tan gelen 2 hasta merkezde tedavi edilip taburcu edildi.

Merkezin kapasitesi ve geçmişi

2008 yılında yanık ünitesi olarak kurulan ve 2022'de yanık merkezi olarak tescillenen birim, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren kurumun önemli bir ayağını oluşturuyor. Merkez, yoğun hasta trafiğiyle dikkat çekiyor; 2024 yılında da 9 bin 870 poliklinik başvurusu alındığı kaydedildi.

Uzman görüşü: Yanıklar ağır travmadır

Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ali Rıza Karayıl, merkezin yoğun hasta popülasyonuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Yanıklar hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ağır bir travmadır". Karayıl sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yıl, yeni bir umut demek. Hastalarımız için de şifayla geçecek bir yıl diliyoruz. 2024 yılı boyunca polikliniğimize 9 bin 870 hasta başvururken, 2025 yılının bugüne kadarki döneminde ise 9 bin 500 ayaktan hasta başvurusu gerçekleşmiştir. Bu hastalardan 702’si yatarak tedavi edilmiş, yatış yapılan hastaların 191’i çevre illerden sevkle kabul edilmiştir. Ayrıca Kuzey Irak’tan gelen 2 hastayı da merkezimizde yatırarak takip ve tedavi ettik, iyileşmelerinin ardından ülkelerine taburcu ettik."

Karayıl, deri bütünlüğünün bozulduğu yanıklarda hastaların enfeksiyona açık hale geldiğini vurgulayarak, "Isı kaybı, sıvı kaybı ve çeşitli enfeksiyonlara yatkınlık nedeniyle maalesef kaybettiğimiz hastalarımız olabiliyor. Bu nedenle enfeksiyonlarla mücadele bizim için hayati öneme sahip" dedi.

Önlenebilir kazalar ve koruyucu tedbirler

Karayıl, yanık tedavisinin sadece yaranın kapanması olmadığını, aynı zamanda hastayı korumayı amaçladıklarını belirtti. Ev kazalarının merkez başvurularında büyük bir paya sahip olduğuna dikkat çekerek, "Müreffeh ülkelere kıyasla sıcak su, alev veya elektrik yanıklarına bağlı ev kazaları bizde daha yüksek oranlarda görülüyor. Gelen başvuruların önemli bir kısmını bu önlenebilir kazalar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Karayıl, kalabalık aile yapısı ve küçük yaşam alanlarının bu tür kazaları artırdığını vurguladı ve hocalarından aktarılan öğüdü hatırlattı: ‘Yanığın en iyi tedavisi, yanığı önlemektir.’ Koruyucu tedbirlerin önemine dikkat çekti.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YANIK MERKEZİNE 2025 YILI İÇERİSİNDE 9 BİN 500 HASTA BAŞVURDU.