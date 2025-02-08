Vatikan'da Tarihi Şamdanlara Saldırı: 6 Şamdan Zarar Gördü

Vatikan'da Tarihi Şamdanlara Saldırı

Katolik Kilisesi’nin merkezi olan Vatikan’da, ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda dikkat çekici bir olay gerçekleşti. Dün bazilikaya gelen bir kişi, sunağın üzerine çıkarak 6 tarihi şamdanı yere fırlatarak zarar verdi.

Saldırgan Gözaltına Alındı

İtalya basınındaki haberlere göre, saldırgan, Papa Franciscus’un da ayinlerde kullandığı sunağın üzerinde gerçekleştirdiği bu eylemle, değerinin yaklaşık 30 bin avro olduğu belirtilen 1865 yılına ait 6 şamdana zarar verdi. Zarar gören şamdanlardan bazıları kırılırken, saldırgan Vatikan Jandarması tarafından hemen gözaltına alındı.

Olay Anında Tepkiler

Olay anında bazilikada bulunan bazı ziyaretçiler, saldırganın bu eylemini hayretle izlerken, diğerleri ise bu anları telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Rumen olduğu ifade edilen zanlı hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.