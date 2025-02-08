DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.458.487,4 -0,44%

Vatikan'da Tarihi Şamdanlara Saldırı: 6 Şamdan Zarar Gördü

Vatikan'da bir kişi, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki 6 tarihi şamdana zarar vererek gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:51
Vatikan'da Tarihi Şamdanlara Saldırı: 6 Şamdan Zarar Gördü

Vatikan'da Tarihi Şamdanlara Saldırı

Katolik Kilisesi’nin merkezi olan Vatikan’da, ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda dikkat çekici bir olay gerçekleşti. Dün bazilikaya gelen bir kişi, sunağın üzerine çıkarak 6 tarihi şamdanı yere fırlatarak zarar verdi.

Saldırgan Gözaltına Alındı

İtalya basınındaki haberlere göre, saldırgan, Papa Franciscus’un da ayinlerde kullandığı sunağın üzerinde gerçekleştirdiği bu eylemle, değerinin yaklaşık 30 bin avro olduğu belirtilen 1865 yılına ait 6 şamdana zarar verdi. Zarar gören şamdanlardan bazıları kırılırken, saldırgan Vatikan Jandarması tarafından hemen gözaltına alındı.

Olay Anında Tepkiler

Olay anında bazilikada bulunan bazı ziyaretçiler, saldırganın bu eylemini hayretle izlerken, diğerleri ise bu anları telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Rumen olduğu ifade edilen zanlı hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kassam Tugayları'ndan Dikkat Çeken Pankart: 'Biz Tufanız'
2
ABD Yargıcı, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Kayıtlarına Erişimini Engelledi
3
Kırsalda Nüfus Azalıyor, Türkiye’nin Geneli Artışta
4
İstanbul'un Esenyurt İlçesi, Türkiye'nin En Kalabalık İLçesi Olmaya Devam Ediyor
5
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
6
Deprem Bölgesinde İmalat Sanayisi Yeniden Doğuyor: 320 Milyar Lira Yatırım Bekleniyor
7
Sigara Bırakma İsteğiyle ALO 171'i Arayanların Sayısı 308 Bin 222'ye Ulaştı

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti