Venezuela'da Machado'dan Silahlı Kuvvetlere Maduro'ya Destek Çekme Çağrısı

Venezuela'da Machado'dan Silahlı Kuvvetlere Çağrı

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, silahlı kuvvetlere yönelik önemli bir açıklamada bulunarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan desteklerini çekmelerini istedi.

Machado, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, güvenlik güçlerine hitaben, "Asker ve polis vatandaşlarım, bu mesaj sizin için. Bizi özgürlükten alıkoyan son engeli aşmanın ve yıkmanın zamanı geldi. Venezuela size güveniyor. Onurlu ve silahlı adamlarımızın ahlakına güveniyorum. Yakında sokaklarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Birlik Çağrısı

Paylaştığı bir ses kaydıyla Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) için de bir çağrı yapan Machado, "Tek bir haykırışla sizleri birlik olmaya çağırıyorum. Herkes, adım atmak için kolektif bir kararı bekliyor." dedi. Ayrıca, silahlı kuvvetlerin mevcut durumun suç ortağı olmaması gerektiğinin altını çizen Machado, Maduro hükümetini hedef alarak, "Bir avuç suçlunun hizmetinden sıyrılın." diye belirtti.

Maduro'nun Seçim Sonuçları

Diğer yandan, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, muhalif liderin ismini anmadan, silahlı kuvvetlerin Maduro'ya olan bağlılıklarını vurguladı ve 10 Ocak'taki yemin töreninde Maduro'ya eşlik edeceklerini açıkladı. Öte yandan, Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro, %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, bu seçim sonuçlarını reddetmişti.