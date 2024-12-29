DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.345.023,36 -0,18%

Venezuela'da Machado'dan Silahlı Kuvvetlere Maduro'ya Destek Çekme Çağrısı

Maria Corina Machado, Maduro'ya desteklerini çekmeleri için silahlı kuvvetlere çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 07:28
Venezuela'da Machado'dan Silahlı Kuvvetlere Maduro'ya Destek Çekme Çağrısı

Venezuela'da Machado'dan Silahlı Kuvvetlere Çağrı

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, silahlı kuvvetlere yönelik önemli bir açıklamada bulunarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan desteklerini çekmelerini istedi.

Machado, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, güvenlik güçlerine hitaben, "Asker ve polis vatandaşlarım, bu mesaj sizin için. Bizi özgürlükten alıkoyan son engeli aşmanın ve yıkmanın zamanı geldi. Venezuela size güveniyor. Onurlu ve silahlı adamlarımızın ahlakına güveniyorum. Yakında sokaklarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Birlik Çağrısı

Paylaştığı bir ses kaydıyla Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) için de bir çağrı yapan Machado, "Tek bir haykırışla sizleri birlik olmaya çağırıyorum. Herkes, adım atmak için kolektif bir kararı bekliyor." dedi. Ayrıca, silahlı kuvvetlerin mevcut durumun suç ortağı olmaması gerektiğinin altını çizen Machado, Maduro hükümetini hedef alarak, "Bir avuç suçlunun hizmetinden sıyrılın." diye belirtti.

Maduro'nun Seçim Sonuçları

Diğer yandan, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, muhalif liderin ismini anmadan, silahlı kuvvetlerin Maduro'ya olan bağlılıklarını vurguladı ve 10 Ocak'taki yemin töreninde Maduro'ya eşlik edeceklerini açıkladı. Öte yandan, Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro, %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, bu seçim sonuçlarını reddetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'deki Uçak Kazasında 75 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Erzurum'da Kayıp Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
İzmir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 10'u Kurtarıldı
4
Maduro, Yeni Yılda Bağımsızlık Mücadelesini Vurguladı
5
Cumhurbaşkanı Sisi'den Etiyopya ve Somali Anlaşmasına Destek Mesajı
6
Gündem Özeti: 29 Aralık 2024 - Önemli Gelişmeler
7
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçin Yardım Limiti 300 Milyon Lira Olarak Belirlendi

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak