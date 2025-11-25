Vezirköprü'de 'Bir Kooperatif Macerası' Sahnelendi: Çocuklara Kooperatif Bilinci

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi'nin 'Bir Kooperatif Macerası' oyunu Vezirköprü'de ilk kez sahnelendi; proje çocuklara kooperatifçilik, paylaşma ve dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:58
Vezirköprü'de 'Bir Kooperatif Macerası' sahnelendi

Çocuklara paylaşma, dayanışma ve takım ruhu öğretildi

Samsun’da, 'Bir Kooperatif Macerası' adlı çocuk oyununun ilk gösterimi Vezirköprü ilçesinde sahnelendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Karadeniz Tiyatro Kooperatifi tarafından Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, çocuklarla buluştu.

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünlü şunları söyledi: "Yaklaşık 11 tiyatrodan oluşan ve sanatı yaymayı amaçlayan bir kooperatifiz. 2025’in ‘Uluslararası Kooperatif Yılı’ ilan edilmesi kapsamında, çocuklara paylaşmayı, dayanışmayı ve takım ruhunu anlatan ‘Bir Kooperatif Macerası’ oyununu hazırladık. Bu proje ile kooperatifçiliği çocuklara eğlenceli bir dille aktarmayı hedefliyoruz".

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ise organizasyonun önemine değinerek: "2025, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatif Yılı ilan edildi. Biz de bu kapsamda çeşitli etkinlikler planladık. Bu tiyatro da bunlardan biri. İlk gösterimizi Vezirköprü’de yaptık; yarın Çarşamba’da, ertesi gün Bafra’da, ardından Samsun merkezde sahnelemeye devam edeceğiz" dedi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da etkinlikte söz aldı: "Gençlere hizmet kooperatifi kurmak için çalışıyoruz. Bugün burada kooperatifçiliği anlatmaya gayret ettik".

Gösteri yoğun katılım ve alkış aldı. Etkinliğe ayrıca Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ve çok sayıda çocuk katıldı.

