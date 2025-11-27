Vezirköprü'de Gazze Hayır Çarşısı Açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle kurulan Gazze Hayır Çarşısı, Köprülü Mehmet Paşa Camii avlusunda dualarla açıldı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Gazze için destek amaçlı Gazze Hayır Çarşısı kuruldu. Etkinlikte, Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Açılışı, Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya’nın gerçekleştirdiği dua ile yapıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek hayır çarşısının bereketli olmasını diledi.

Kaymakam Özgür Kaya, Gazze’de yaşanan insani duruma dikkat çekerek şunları söyledi: "Gazze içimizde bir yara. Bu tarz organizasyonlar inşallah onların sıkıntılarına bir nebze katkı olur. Biz de karınca misali destek olmaya devam edeceğiz".

Köprülü Mehmet Paşa Camii avlusunda kurulan hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

