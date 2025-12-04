Viral Enfeksiyonlar Kapıda: Kışta Çocukları Koruma Yöntemleri

Viral Enfeksiyonlar Kapıda: Kışta Çocukları Koruma Rehberi

Kış mevsimiyle birlikte çocuklarda viral solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış gözleniyor. Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Hikmet Akbulut, korunmanın en etkili yöntemlerinden birinin el yıkamak olduğunu vurguladı.

Artışın nedenleri

Sağlık verileri sonbahardan itibaren ateş, öksürük ve burun akıntısıyla seyreden hastalıklarda ciddi bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Akbulut, kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi, yetersiz havalandırma ve güneş ışığının azalmasının virüslerin bulaşmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Hangi virüsler sık görülüyor ve tanı zorlukları

En sık görülen enfeksiyonlar arasında grip (influenza), RSV, adenovirüs, rinovirüs, Covid-19 ve parainfluenza bulunuyor. Uzm. Dr. Hikmet Akbulut, bu hastalıkların çoğunun ateş, öksürük, halsizlik ve burun akıntısı gibi benzer belirtilerle başladığını söyledi.

Belirtilerin benzerliği nedeniyle ailelerde karışıklık yaşanabildiğini belirten Akbulut, "Kesin tanı koymak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak her virüsün kendine özgü bir dönemi ve bulgusu vardır. Gerekli durumlarda testler ve PCR yöntemleriyle tanı netleşebilir. Gripte ateş ön olanda iken adenovirüste ishal, koksakivirüste el-ayak döküntüleri, RSV’de ise öksürük baskındır. Bu virüslerin çoğunda önlem alınmazsa özellikle yenidoğan bebeklerde ve kronik hastalığı olan çocuklarda hastaneye yatışa kadar gidebilecek ağır tablolar görülebilir" dedi.

Korunma ve basit önlemler

Akbulut, kış enfeksiyonlarından korunmada en etkili yöntemlerden birinin düzenli el yıkama olduğunu vurguladı. Ayrıca kapalı alanların sık havalandırılması, hasta bireylerin maske kullanması, dengeli beslenme ve yeterli uykunun önemine dikkat çekti.

Okullarda sık temas edilen yüzeylerin düzenli temizliği de bulaş oranlarını azaltır. Antibiyotik kullanımıyla ilgili uyarıda bulunan Akbulut, muayene edilmeden kullanılan antibiyotiklerin iyileşmeyi geciktirebileceğini ve antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini hatırlattı.

