Vodafone Business Tech Hub Gaziantep’te Açıldı: Anadolu Sanayisine Dijital Dönüşüm Desteği

Vodafone Business Tech Hub Gaziantep’te açıldı

"Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi", Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Model Fabrika içinde resmen açıldı. Vodafone, iki yıl süreyle üstlendiği ana sponsorluk kapsamında kurduğu merkez ile Anadolu sanayisinin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı amaçlıyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) içinde konumlanan merkez, işletmelere akıllı fabrika, enerji güvenliği, görüntü işleme ve siber güvenlik gibi yenilikçi teknolojileri gerçek üretim ortamında deneyimleme fırsatı sunacak.

Açılışta vurgulananlar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta, "Dijital dönüşüm artık sadece bir tercih değil, şehirlerin geleceğini belirleyen en stratejik alanlardan biri. Gaziantep olarak akıllı şehir teknolojilerini sanayimizle, üretim kapasitemizle ve genç insan kaynağımızla entegre eden güçlü bir model oluşturduk. Business Tech Hub, bu vizyonun önemli bir ayağını tamamlıyor. Burada geliştirilecek çözümler hem işletmelerimizin verimliliğini artıracak hem de gençlerimize teknoloji tabanlı istihdam ve girişim fırsatları sunacak. Gaziantep’in üretimdeki gücünü dijitalleşmeyle daha ileriye taşıyacak bu iş birliğini şehir adına çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise Gaziantep Model Fabrika’nın Anadolu sanayisi için kritik olduğunu belirterek, "Artık 5G geleceğin değil bugünün teknolojisi. 5G’yi 1 Nisan 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de hayata geçireceğiz. 5 kıtadaki 5G deneyimimizi ülkemize taşıyarak Türkiye’nin 81 ilinde, 922 ilçesinde en kapsamlı 5G hizmetini sunacağız. Model Fabrika içinde yer alan Business Tech Hub, işletmelerimizin 5G’yi ve dijitalleşmenin tüm imkanlarını yerinde deneyimleyeceği, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü artıracağı stratejik bir merkez olacak. Türkiye’deki her işletmenin yanında olmaya ve onları geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise, "Bugün attığımız adım, sadece bir teknoloji merkezi açılışı değil; Gaziantep’in üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturarak yeni bir döneme taşıyan bir başlangıç. Yapay zekâ, bulut bilişim, 5G ve siber güvenlik gibi teknolojiler en büyük dönüştürücü etkiye sahip teknolojiler olarak öne çıkıyor. Biz de bu sebeple Business Tech Hub ile bu teknolojileri işletmelerin deneyimine sunuyoruz. Özellikle 5G, tüm işletmelere daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik ve küresel rekabette güçlü bir konumlanma fırsatı sunuyor. Bugün 1,7 milyon küçük işletmenin, 70 bin KOBİ’nin ve 5 bin büyük işletmenin teknoloji iş ortağıyız. Türkiye’deki veri merkezlerimiz ve küresel altyapımızla işletmelere uçtan uca teknoloji çözümleri sağlıyoruz. Gaziantep Model Fabrika’da hayata geçirdiğimiz Business Tech Hub, bu vizyonun bu bölgedeki en güçlü adımı" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Bugün şehrimiz sanayisinin ileri teknolojiye geçişine katkıda bulunacak çok önemli bir merkezin açılışını, Gaziantep Sanayi Odası ve Vodafone iş birliğinde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Vodafone Business Tech Hub, firmalarımızın en büyük ihtiyacı olan dijitalleşme konusunda somut sonuçlar alınmasını ve farkındalık oluşmasını sağlayacak. Şirketlerimiz doğrudan hizmet aldıkları için işletmelerine özel iş modelleri ile dijital çözümlere çok daha kolay ulaşma imkanına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

Merkezin sunduğu imkanlar

Proje kapsamında Model Fabrika’ya iki yıl boyunca sponsor olarak kurulan Vodafone Business Tech Hub, işletmelere siber güvenlik, görüntü işleme, akıllı fabrika altyapıları ve enerji verimliliği çözümlerini fiziksel olarak deneyimleme imkânı sağlıyor. Merkezde hazırlanan uygulama örnekleri; Akıllı Fabrika, Görüntü İşleme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Red Enerji, Operasyonel Verimlilik ve Siber Güvenlik başlıkları altında, ziyaretçilerin dönüşüm süreçlerini yerinde gözlemleyebileceği gerçek kullanım senaryolarıyla sunuluyor.

Eğitim, etkinlik ve hedeflenen etkiler

Merkezde iş toplantıları, eğitimler, seminerler ve sanayiye yönelik büyük ölçekli etkinlikler düzenlenecek. Gaziantep Model Fabrika, sanayi işletmelerine dönüşümün üç evresi olan yalın üretim, dijitalleşme ve ileri analitiki üretim hattında birebir deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyor. Bu yapı, özellikle KOBİ’lerin verimlilik artışı, rekabet gücü kazanımı ve sürdürülebilir üretim için ihtiyaç duyduğu teknoloji adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

Katılımcılar

Business Tech Hub Teknoloji Merkezi’nin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile kamu kuruluşları, sivil toplum ve akademi temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Gaziantep ve bölgedeki işletmelerin, iş problemlerini getirip merkezdeki yerleşik teknoloji uzmanları ile ihtiyaçlarına özel çözümler bulmaları hedefleniyor; bu adımın bölge sanayisinin dijital dönüşümünü hızlandırması bekleniyor.

