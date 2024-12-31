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Yabancı Firmalara Türkiye'de Fuar Katılımında Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, yabancı firmaların Türkiye'deki uluslararası fuarlara sadece teşhir amacıyla katılabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:37
Yabancı Firmalara Türkiye'de Fuar Katılımında Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke ve firmalar yalnızca teşhir amacıyla katılabilecek. Perakende satış yapmalarına izin verilmeyecek. Bu düzenleme, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ" ile yürürlüğe girdi.

Fuar Eşyalarının İthalat Düzeni

Yeni tebliğle, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalat süreci de düzenlendi. Yabancı firmalar, fuar bitiminde sergiledikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatını gerçekleştirebilecekler.

Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu yeni düzenleme, Türkiye'deki uluslararası fuarların yerli ve yabancı katılımcılarına yönelik odaklanacak standartları belirleyecek ve uluslararası ticaretin düzenlenmesine katkı sağlayacak.

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