Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ’da 141. Yıl Anması

Süleymanpaşa'da anma programı yoğun ilgi gördü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Yahya Kemal Beyatlı'nın 141. doğum yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, kent sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Programda, Yahya Kemal’in hayatı ve edebi mirasını anlatan konuşmayı Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptı. Karaküçük, şairin Türkçeye bağlılığı, İstanbul Türkçesinin berraklığını şiire taşıyan yönü ve Tekirdağ ile kurduğu kültürel bağa dikkat çekti.

Etkinlikte Yahya Kemal’in şiirlerinden uyarlanan mini bir konser verildi. Ardından, şairin yaşamı ve eserlerinden esinlenerek hazırlanan tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Kamil Kısbet ve çok sayıda davetli katıldı.

