Yahyalı Belediyesi'nden eski devlet hastanesi açıklaması: Sosyal medyada kamuoyu yanıltılıyor

Yahyalı Belediyesi'nden 'Eski Devlet Hastanesi' açıklaması

Belediye iddiaları yanıtladı, soruşturma devam ediyor

Yahyalı Belediyesi, sosyal medya üzerinden yayılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar hakkında resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2021 yılında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile belediye arasında yapılan protokol sonucunda Eski Devlet Hastanesi binasının belediyeye tahsis edildiği hatırlatıldı. Daha sonra Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binayı Mesleki Eğitim Merkezi olarak kullanma talep etmiş; bu talep çerçevesinde süreç yeniden değerlendirilmiş ve 2024 yılında protokol belediye tarafından feshedilerek bina tekrar Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Binanın İl Sağlık Müdürlüğü'ne tesliminin ardından, kimliği belirsiz şahıslar tarafından hastane içinde ciddi tahribat yapıldığı tespit edildi. Belediye; binanın sorumluluğu kendisinde olmamasına karşın, kamu malının korunması amacıyla giriş noktalarının demir parmaklıklarla kaynatıldığı, alt kattaki kapı ve pencerelerin duvar örülerek kapatıldığı güvenlik önlemlerini hızla uyguladığını bildirdi.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahribatı gerçekleştiren şahısların kimlik tespiti ve sorumluların adli makamlara teslimi amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor; belediye sürecin sonuna kadar takipçi olacağını belirtti.

Sosyal medyada gündeme getirilen 'tekstil atölyesi görüşmesi' iddiasına da açıklık getirilen metinde, adı geçen girişimci ile belediye aracılığıyla görüşme yapıldığı, kendisine Eski Devlet Hastanesi de dahil olmak üzere 4 farklı taşınmaz gösterildiği ancak girişimcinin mevcut taşınmazları uygun bulmayarak hastanenin yıkılıp yerine yeni bir tekstil atölyesi talep ettiği ifade edildi. O dönemde bu talebin belediye tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Buna rağmen belediyenin istihdam sağlama iradesini sürdürdüğü; başka bir yatırımcıyla anlaşma sağlanarak ilçede şu anda aktif olarak 100 kişinin istihdam edildiği bir tekstil fabrikasının kurulduğu aktarıldı. Devam eden eğitim ve kurs süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte 100 kişinin daha istihdam edilmesi planlanmakta olup hedeflenen toplam istihdam 200 kişidir.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada video çeken kişilerin kaynakla kapatılarak muhafaza altına alınmış bir kamu binasına hangi yollarla girdiklerinin bilinmediği; konunun ayrıntılarıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne aktarılarak geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Belediye, izinsiz girmenin, mühür fekki niteliğindeki kapalı alanları zorla açmanın, tahribata sebep olmanın ve bu eylemleri sosyal medyada paylaşmanın Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi yaptırımları bulunan suçlar olduğunu hatırlattı.

Emniyet birimleri tarafından yapılan çalışmaların devam ettiği ve konunun adli mercilere intikal ettirileceği vurgulandı. Belediye, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden bu tür fiillerin ciddi hukuki sonuçlar doğuracağı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Son olarak açıklamada, Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk'ün göreve geldiği günden bu yana atıl durumdaki kamu kaynaklarını ilçenin ekonomisine kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi ve bazı çevrelerce gerçek dışı söylemlerle sosyal medya üzerinden kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı ifade edilerek 'güneş balçıkla sıvanmaz' mesajı verildi.

