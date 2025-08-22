Yalçın: MHP, 'Terörsüz Türkiye' Yürüyüşünün Garantörü Olmaya Devam Edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada partinin "MHP, terörsüz Türkiye yürüyüşünün garantörlüğü misyonunu büyük bir kararlılıkla sürdürecektir." sözünü yineleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'e Yöneltilen Eleştiriler

Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP'li belediyelerdeki iddia edilen usulsüzlükleri gizleme çabasıyla destekçilerini yorduğunu ve yıprattığını söyledi. Özel'in konuşmalarındaki hırçın üslubu ve saldırgan tavrını, suçları bastırma amacına yönelik bir refleks olarak niteledi.

Yalçın, Özel'in bu yaklaşımıyla hem parti tabanını sağlamlaştıracağını hem de kendi sorumluluklarını örtbas edeceğini zannettiğini belirtti. Ancak bunun tersi sonuçlar verdiğini savundu; CHP yönetiminin iktidarı ve adalet sistemini suçlamaktan öte bir politika üretemediğini öne sürdü. Yalçın, CHP'li belediyelerde yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, rüşvet ve iltimas suçlarına ilişkin algının güçlendiğini ve açılan davalar sonuçlanmadan oluşan çeteleşme imajının kamuoyunu sardığını ifade etti.

Yeni Taktiğe ve 'Kıtır Atma' Yöntemine Tepki

Özel'in iddia edilen "kuyruklu yalan, çamur sıçratma, iftira atma" yöntemlerinin tutmaması üzerine yeni taktiklere başvurduğunu söyleyen Yalçın, CHP Genel Başkanı'nın Cumhur İttifakı tarafları arasında bir zıtlaşma varmış gibi gösterme çabasında olduğunu kaydetti. Yalçın, Özel'in hem ittifak taraflarını birbirine düşürmeyi hem de seçmeni manipüle etmeyi hedeflediğini belirterek bu taktiğin başarılı olmayacağını vurguladı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu ve Muhalefet

Yalçın, TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Komisyonda yer alan partilerin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, kardeşlik hukuku ve milli egemenlik konularında ittifak halinde olduğunu, şehit ve gazilerin hukuku ile onurunun korunmasının esas alındığını söyledi.

Ayrıca Yalçın, özellikle İP ve bazı mikro partilerin komisyondan uzak durmasını, komisyon aleyhine yürüttükleri karalama kampanyalarını eleştirdi ve bu çabaların FETÖ ruhunu diri tutma gayretinin parçası olduğunu iddia etti. Yalçın, "Komisyon görevini büyük bir şeffaflıkla yürütmektedir." ifadesiyle çalışmanın şeffaflığına vurgu yaptı ve milletin süreci desteklediğini belirtti.

MHP'nin Mesajı ve Sonuç

Yalçın, siyaset yolunda karşılarına çıkan "zehirli ayrık otları"nın millet tarafından temizleneceğini, Terörsüz Türkiye kervanının hedefe ulaşacağını savundu. Açıklamasını, MHP'nin rolüne ilişkin net bir ifadeyle tamamladı: "MHP, Terörsüz Türkiye yürüyüşünün garantörlüğü misyonunu büyük bir kararlılıkla sürdürecektir."