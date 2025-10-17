Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ve 8 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:44
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Soruşturmada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemleri yavaşlattıkları iddia ediliyor. Ayrıca, müdürlükte işlem yaptıranlarla hesap hareketleri bulunduğu ve kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri yönünde şüpheler yer alıyor.

Gözaltına alınanlar ve suçlamalar

Polis tarafından yakalanan şüpheliler arasında Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K, Mesut A ve Gökhan D, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. bulunuyor. Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları yöneltildi.

Adliyede son durum

Yalova Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden; savcılıktaki işlemler sonrası hakimliğe çıkarılanların ifadeleri alındı. Hakimlikte yeniden ifadesi alınan Emre K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer ayrıntılar

Dosyada ayrıca kısa süre önce Diyarbakır'a tayini çıkan memur Mehmet B.'nin de şüpheli sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca, adresinde bulunmayan müdürlük personeli Gökhan D'nin yakalanmasıyla dosyadaki gözaltı sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.

