Yalova’da Gökçe Barajı %8’e Düştü — 15 Günlük Su İçin Acil Su Eylem Planı

Gökçe Barajı doluluk oranı %8’e inince Yalova için 15 günlük su kaldı. Valilik Acil Su Eylem Planı ile planlı kesintiler ve tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:13
Yalova’da Gökçe Barajı kritik seviyede: Acil Su Eylem Planı devrede

Yalova’nın içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajında doluluk oranı %8e düştü. Kentte geriye kalan su miktarının 15 günlük olduğu tespit edilince, Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı yürürlüğe kondu.

Alınan ilk tedbirler

Plan kapsamında ilk etapta tarımsal su tahsisleri durduruldu. Belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

Planlı su kesintileri başlıyor

İlde 26 Kasımdan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında su kesintisine gidecek. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak; rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek.

Teknik ve acil müdahale kararları

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göletinin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajından tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Orta vadeli strateji

Orta vadede hedefler arasında şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması ile İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması yer alıyor.

Sağlık ve sosyal tedbirler

Yalova Sağlık Müdürlüğü su kalite kontrollerini artıracak. Hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri gibi kritik tesislerde su güvenliği için ek önlemler alınacak. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacağı bildirildi.

