Yalova’da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron ve 238 Kg Tütün Ele Geçirildi

Yalova’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 142 bin 260’ı dolu olmak üzere toplam 159 bin 320 adet makaron ile 238 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmeciliğini S.S. adlı şahsın yaptığı Merkez ve Çiftlikköy ilçelerindeki beş ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda ayrıca 9 mm ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm tabanca fişeği, hassas terazi, 2 adet ambalaj paketleme makinesi, 17 bin 60 adet boş makaron, 103 bin 827 adet sahte bandrol ile çok sayıda nargile tütünü ve sigara paketleme malzemesi ele geçirildi.

Şüphelinin adli süreci

Yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli S.S., hakimlikce verilen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YALOVA'DA JANDARMA TARAFINDAN DÜZENLENEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA 142 BİN 260'I DOLU 159 BİN 320 MAKARON VE 238 KİLO TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.