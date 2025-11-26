Yalova'da Kasım Uyuşturucu Operasyonları: 12 Tutuklama

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-25 Kasım tarihleri arasında kent içi ve iller arası uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda 10 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler şu şekilde kaydedildi:

605,56 gram metamfetamin, 554,11 gram sentetik kannabinoid, 132 gram sentetik kannabinoid kimyasal sıvı, 90,01 gram A-M kimyasal madde, 22,09 gram esrar, 9 adet sentetik ecza grubu hap, 0,35 gram kokain, 3 hassas terazi, 3 tabanca, 28 adet tabanca mermisi ve 3 bin TL ele geçirildi.

Adli süreç ve devam eden çalışmalar

Olaylarla ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlaması kapsamında toplam 17 şahıs hakkında adli işlem yapıldı; çıkarıldıkları mahkemece 12 zanlı tutuklandı.

Ayrıca, devam eden çalışmalar sırasında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

