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Yalova'da Su Hattındaki Köpük Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da su şebekesindeki köpüklenme nedeniyle tutuklanan iki kişi, suya zehir katarak sağlık tehlikesi yaratma suçlamasıyla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:01
Yalova'da Su Hattındaki Köpük Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Su Hattında Köpeklenme Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenme olayıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu hattaki anomaliler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına Alınanlardan İki Kişi Tutuklandı

Yapılan sorgulama ve sağlık kontrollerinin ardından, Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A., "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından, 29 Ocak Çarşamba akşamı, köpüklenme nedeniyle kentin bazı bölümlerinde 24 saat su kesintisi uygulanmıştı. Hatların temizlenmesinin ardından yeniden su verilmeye başlandı.

Su şebekesine dışarıdan müdahale iddiaları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri gerekli adımları atarak olayın sorumlularını belirlemeye çalışıyor.

Yalova'da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda...

Yalova'da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yalova'da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda...

Yalova'da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

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