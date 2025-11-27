Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi'nde İş Yeri Kurşunlandı: 1 Kişi Tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

Yalova'nın Kirazlı Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri, 16 Kasım 2025 tarihinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş edilerek kurşunlandı. Olay, iş yeri sahibi O.Y.'ye ait iş yerinde gerçekleşti.

Olayın aydınlatılması için Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yerde ve çevresinde kapsamlı inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler olduğu belirlenen Y.G., H.G., H.İ., E.Ç., B.Ş., K.A. ve M.Ö. hakkında 25 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonlarla gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

