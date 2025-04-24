Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyelerde Personel Alımı!
Yalova ve Erzurum’daki belediyeler, iş arayanlar için büyük bir fırsat sundu. Teşvikiye ve Palandöken Belediyeleri toplamda yaklaşık 100 personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar...
Yalova'nın Teşvikiye Belediyesi 10 Beden İşçisi Arıyor
Yalova'nın Teşvikiye Belediyesi, 10 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. İş başvurusu için gerekli koşullar arasında:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- En az 18 yaşında olmak
- Fiziki yeterlilik gerektiren işleri yapabilecek sağlık durumuna sahip olmak
Adayların başvuru sırasında sunmaları gereken belgeler ise:
- Kimlik fotokopisi
- Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
- 2 adet güncel fotoğraf
- İkametgâh Belgesi (e-devletten alınabilir)
- Diploma fotokopisi
- Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için, e-devletten alınabilir)
Adaylar, başvurularını 24 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında belediyeye şahsen yapabilecek. Posta ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Erzurum Palandöken Belediyesi'ne 85 Beden İşçisi Alımı
Diğer yandan, Erzurum’un Palandöken Belediyesi de 85 beden işçisi alımı için müracaat kabul ediyor. Başvuru için aranan şartlar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Askerlik durumu itibarıyla, askerlik çağında olanların, görevlerini tamamlamış ya da herhangi bir yükümlülüğü olmamak
- Belli suçlardan hüküm giymemiş olmak
- En az ortaokul/ortaöğretim mezunu olmak
- 30 yaşından büyük olmamak
- Takım çalışmasına yatkınlık
- Erzurum il sınırları içinde ikamet etmek
Palandöken Belediyesi için başvuru belgeleri ise daha kapsamlı:
- Dilekçe (Belediye tarafından verilecek)
- 2 adet fotoğraf
- Adli Sicil Kaydı (detaylı)
- İkametgâh Belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Nüfus kayıt örneği
- Öğrenim Durum Belgesi
- Askerlikle ilgili belgeler
Adaylar, başvurularını 22 Nisan - 24 Nisan 2025 tarihleri arasında belediyeye şahsen yapmak zorundadır. Yine, posta veya elektronik başvurular kabul edilmeyecektir.