Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyelerde Personel Alımı!

Yalova ve Erzurum’daki belediyeler, iş arayanlar için büyük bir fırsat sundu. Teşvikiye ve Palandöken Belediyeleri toplamda yaklaşık 100 personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Yalova'nın Teşvikiye Belediyesi 10 Beden İşçisi Arıyor

Yalova'nın Teşvikiye Belediyesi, 10 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. İş başvurusu için gerekli koşullar arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az 18 yaşında olmak

Fiziki yeterlilik gerektiren işleri yapabilecek sağlık durumuna sahip olmak

Adayların başvuru sırasında sunmaları gereken belgeler ise:

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

2 adet güncel fotoğraf

İkametgâh Belgesi (e-devletten alınabilir)

Diploma fotokopisi

Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için, e-devletten alınabilir)

Adaylar, başvurularını 24 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında belediyeye şahsen yapabilecek. Posta ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Erzurum Palandöken Belediyesi'ne 85 Beden İşçisi Alımı

Diğer yandan, Erzurum’un Palandöken Belediyesi de 85 beden işçisi alımı için müracaat kabul ediyor. Başvuru için aranan şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Askerlik durumu itibarıyla, askerlik çağında olanların, görevlerini tamamlamış ya da herhangi bir yükümlülüğü olmamak

Belli suçlardan hüküm giymemiş olmak

En az ortaokul/ortaöğretim mezunu olmak

30 yaşından büyük olmamak

Takım çalışmasına yatkınlık

Erzurum il sınırları içinde ikamet etmek

Palandöken Belediyesi için başvuru belgeleri ise daha kapsamlı:

Dilekçe (Belediye tarafından verilecek)

2 adet fotoğraf

Adli Sicil Kaydı (detaylı)

İkametgâh Belgesi

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Öğrenim Durum Belgesi

Askerlikle ilgili belgeler

Adaylar, başvurularını 22 Nisan - 24 Nisan 2025 tarihleri arasında belediyeye şahsen yapmak zorundadır. Yine, posta veya elektronik başvurular kabul edilmeyecektir.