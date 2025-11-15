Yapay Zeka Gölgesinde Gelecek: Doç. Dr. Özer Çelik Eskişehir Türk Ocağı’nda Konuştu

Doç. Dr. Özer Çelik, yapay zekânın dönüşümünü, risklerini ve insan+AI ortaklığının önemini Eskişehir Türk Ocağı’nda anlattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:08
Yapay Zeka Gölgesinde Gelecek: Doç. Dr. Özer Çelik Eskişehir Türk Ocağı’nda Konuştu

Yapay Zeka Gölgesinde Gelecek Tasavvuru: Doç. Dr. Özer Çelik Eskişehir Türk Ocağı’nda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik, Eskişehir Türk Ocağı’nda düzenlenen etkinlikte "Yapay Zeka Gölgesinde Gelecek Tasavvuru" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Yapay zekâda yeni bir çağ

Doç. Dr. Çelik, yapay zekânın insanlık tarihinin en hızlı ve en köklü dönüşümlerinden birini başlatarak düşünceden üretime, eğitimden kültüre kadar geniş bir alanda yeni bir çağ açtığını vurguladı. "Sembolik yapay zekâdan makine öğrenmesine, derin öğrenmeden üretken yapay zekâya uzanan bu yolculuk bugün artık RAG mimarileri, agentic AI sistemleri ve kendi kendine hareket eden akıllı yazılım ajanlarıyla sadece soruları cevaplayan değil, görevleri icra eden sistemlere dönüştü" sözleriyle sürecin evrimini özetledi.

Çelik, bu dönüşümün uygulama alanlarına da dikkat çekti: "Erken teşhisten çimento üretimine, bankacılıktan dijital ikiz teknolojilerine kadar pek çok sektörde verimliliği ve doğruluğu artıran güçlü uygulamalar ortaya çıktı."

Geleceğin dünyası, insanın sezgileri ve yapay zekânın hesaplama gücünün bir araya geldiği (insan + yapay zekâ) ortaklığının dünyası olacak, diyerek işbirliğinin altını çizdi.

İş gücü, eğitim ve fırsatlar

Konuşmasında iş dünyası ve eğitimdeki etkilerine de değinen Doç. Dr. Çelik, "Bazı meslekler risk altına girerken, yepyeni fırsatlar ve uzmanlık alanları da ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Eğitim sisteminin ezberden uzaklaşıp kişiselleştirilmiş ve üretken düşünmeyi merkeze alan bir yapıya evrildiğini belirtti.

Riskler ve Türkiye'nin konumu

Yapay zekânın beraberinde getirdiği tehditleri de hatırlatan Çelik, "Dezenformasyon, deepfake, mahremiyet kaybı, eşitsizlikler ve güvenlik riskleri gibi ciddi tehditler de kapıda" diyerek uyarıda bulundu. Türkiye'nin küresel yarışta stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Doğru yatırımlar, nitelikli insan kaynağı ve etik odaklı bir vizyonla güçlü bir sıçrama gerçekleştirebilir" değerlendirmesini paylaştı.

Çelik konuşmasını, "Bu çağda en büyük güç bilgi değil, uyum sağlama yeteneği; en büyük değer ise merhamet, etik ve insanlık duruşudur. Geleceği şekillendiren teknoloji değil, onu nasıl kullandığımız olacak" sözleriyle sonlandırdı.

Program, konukların sorularının ardından Eskişehir Türk Ocağı tarafından Prof. Dr. Nedim Ünal’ın Doç. Dr. Özer Çelik’e şükran beratını takdimi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ÖZER ÇELİK...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ÖZER ÇELİK, ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI’NDA ‘YAPAY ZEKA GÖLGESİNDE GELECEK TASAVVURU’ KONULU BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ÖZER ÇELİK...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Kış Lastiği İçin Son Gün: Lastikçilerde Yoğunluk
2
Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Spor Desteği: Recep Tayyip Erdoğan Parkı Futbol Okulu Şampiyon
3
Bursa'da Kamu Kurumlarına Tütünle Mücadele Eğitimi
4
Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu
5
Gündüz'ten Turan'a Destek: 'FETÖ ile Mücadele Bitmedi, Sadece Şekil Değiştirdi'
6
Adana Sarıçam'da Apartman Yangını: 7'nci Kat Dairesi Hasar Gördü
7
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı