Yapay Zeka Gölgesinde Gelecek: Doç. Dr. Özer Çelik Eskişehir Türk Ocağı’nda Konuştu

Yapay Zeka Gölgesinde Gelecek Tasavvuru: Doç. Dr. Özer Çelik Eskişehir Türk Ocağı’nda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik, Eskişehir Türk Ocağı’nda düzenlenen etkinlikte "Yapay Zeka Gölgesinde Gelecek Tasavvuru" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Yapay zekâda yeni bir çağ

Doç. Dr. Çelik, yapay zekânın insanlık tarihinin en hızlı ve en köklü dönüşümlerinden birini başlatarak düşünceden üretime, eğitimden kültüre kadar geniş bir alanda yeni bir çağ açtığını vurguladı. "Sembolik yapay zekâdan makine öğrenmesine, derin öğrenmeden üretken yapay zekâya uzanan bu yolculuk bugün artık RAG mimarileri, agentic AI sistemleri ve kendi kendine hareket eden akıllı yazılım ajanlarıyla sadece soruları cevaplayan değil, görevleri icra eden sistemlere dönüştü" sözleriyle sürecin evrimini özetledi.

Çelik, bu dönüşümün uygulama alanlarına da dikkat çekti: "Erken teşhisten çimento üretimine, bankacılıktan dijital ikiz teknolojilerine kadar pek çok sektörde verimliliği ve doğruluğu artıran güçlü uygulamalar ortaya çıktı."

Geleceğin dünyası, insanın sezgileri ve yapay zekânın hesaplama gücünün bir araya geldiği (insan + yapay zekâ) ortaklığının dünyası olacak, diyerek işbirliğinin altını çizdi.

İş gücü, eğitim ve fırsatlar

Konuşmasında iş dünyası ve eğitimdeki etkilerine de değinen Doç. Dr. Çelik, "Bazı meslekler risk altına girerken, yepyeni fırsatlar ve uzmanlık alanları da ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Eğitim sisteminin ezberden uzaklaşıp kişiselleştirilmiş ve üretken düşünmeyi merkeze alan bir yapıya evrildiğini belirtti.

Riskler ve Türkiye'nin konumu

Yapay zekânın beraberinde getirdiği tehditleri de hatırlatan Çelik, "Dezenformasyon, deepfake, mahremiyet kaybı, eşitsizlikler ve güvenlik riskleri gibi ciddi tehditler de kapıda" diyerek uyarıda bulundu. Türkiye'nin küresel yarışta stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Doğru yatırımlar, nitelikli insan kaynağı ve etik odaklı bir vizyonla güçlü bir sıçrama gerçekleştirebilir" değerlendirmesini paylaştı.

Çelik konuşmasını, "Bu çağda en büyük güç bilgi değil, uyum sağlama yeteneği; en büyük değer ise merhamet, etik ve insanlık duruşudur. Geleceği şekillendiren teknoloji değil, onu nasıl kullandığımız olacak" sözleriyle sonlandırdı.

Program, konukların sorularının ardından Eskişehir Türk Ocağı tarafından Prof. Dr. Nedim Ünal’ın Doç. Dr. Özer Çelik’e şükran beratını takdimi ile sona erdi.

