Yargıtay: Sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış sayılarak boşanma nedeni olabileceğine hükmetti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:07
Yargıtay: Sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni

Yargıtay: Sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni

Karar emsal niteliğinde

Kayseri Barosu avukatlarından Tevfik İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek bunun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal karar verdiğini açıkladı.

Dosyanın seyri

İmamoğlu, davanın ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesinde görüldüğünü, davacı eşin kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini iddia ettiğini ve mahkemenin bu gerekçe ve dosya kapsamı doğrultusunda kocayı ağır kusurlu bulduğunu belirtti.

İstinaf sürecinin ardından kararın temyiz edilmesiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi devreye girmiş ve mahkeme kararını onaylayarak şu değerlendirmeye dikkat çekmiştir: 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir.'

Yargının sosyal medya yaklaşımı

İmamoğlu, bu kararın evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli bir ölçüt olarak yargı sistemine girdiğini vurguladı. Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir.

Kararın sonuçları arasında, sosyal medya davranışlarının boşanma davalarında somut kusur olarak kabul edilmesi ve bu etkileşimlerin güçlü deliller arasında sayılması yer alıyor. İmamoğlu, 'Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor.' dedi.

Hukuki ve pratik uyarı

Avukat Tevfik İmamoğlu son olarak vatandaşlara sosyal medya kullanırken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, 'Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum' ifadesini kullandı.

KAYSERİ BAROSU AVUKATLARINDAN TEVFİK İMAMOĞLU

KAYSERİ BAROSU AVUKATLARINDAN TEVFİK İMAMOĞLU

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
2
Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi
5
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü
6
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi
7
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı