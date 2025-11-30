Yargıtay: Sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni

Karar emsal niteliğinde

Kayseri Barosu avukatlarından Tevfik İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek bunun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal karar verdiğini açıkladı.

Dosyanın seyri

İmamoğlu, davanın ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesinde görüldüğünü, davacı eşin kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini iddia ettiğini ve mahkemenin bu gerekçe ve dosya kapsamı doğrultusunda kocayı ağır kusurlu bulduğunu belirtti.

İstinaf sürecinin ardından kararın temyiz edilmesiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi devreye girmiş ve mahkeme kararını onaylayarak şu değerlendirmeye dikkat çekmiştir: 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir.'

Yargının sosyal medya yaklaşımı

İmamoğlu, bu kararın evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli bir ölçüt olarak yargı sistemine girdiğini vurguladı. Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir.

Kararın sonuçları arasında, sosyal medya davranışlarının boşanma davalarında somut kusur olarak kabul edilmesi ve bu etkileşimlerin güçlü deliller arasında sayılması yer alıyor. İmamoğlu, 'Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor.' dedi.

Hukuki ve pratik uyarı

Avukat Tevfik İmamoğlu son olarak vatandaşlara sosyal medya kullanırken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, 'Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum' ifadesini kullandı.

KAYSERİ BAROSU AVUKATLARINDAN TEVFİK İMAMOĞLU