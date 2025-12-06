Yasemin Adar Spor Salonu Keçiören’de Açıldı — Kadınlara Özel Tesis

Yasemin Adar Spor Salonu Keçiören’de kadınların hizmetinde

Açılış töreni ve program

Keçiören Belediyesi tarafından kapsamlı yenileme çalışmaları yapılan Yasemin Adar Spor Salonu, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programla hizmete açıldı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde vatandaşların kullanımına sunulan salon, kadınların ve kız çocuklarının sağlıklı yaşam ve spor faaliyetlerine erişimini artırmayı hedefliyor.

Katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Üçüncüsü Milli Güreşçi Yasemin Adar, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Çakıcı, Keçiören Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, sporcular, antrenörler, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özarslan’dan açılış konuşması

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bugün, büyük bir onur ve gururla ismini verdiğimiz Yasemin Adar Spor Salonu’nu kapsamlı yenileme çalışmaları ile mahallemize kazandırıyoruz. Bu ismin, taşıdığı maneviyat ve değerle bu tesise çok yakıştığına, ilham vereceğine yürekten inanıyoruz."

Özarslan, konuşmasına devam ederek, "Yasemin Adar, Türk milletine büyük gururlar yaşattı. Bu spor merkezi de kadınlarımıza güç, gençlerimize ilham olacaktır" dedi ve Türk kadınının tarihsel katkılarına vurgu yaptı. Başkan Özarslan, "Bizlerin derdi; söz verdiğimiz gibi, halkımıza baş olmak değil, hizmetkâr olmaktır" sözleriyle projeye verdiği önemi özetledi.

Yasemin Adar: "Bu tesis benim için gurur kaynağı"

Yasemin Adar, isminin tesisle yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adımı taşıyan bu tesisin, kadınların sporla buluşmasına yönelik önemli bir yatırım olarak ilçemize kazandırılması benim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi. Adar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve emeği geçenlere teşekkür ederek tesisin birçok kadının gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Diğer konuşmacıların değerlendirmeleri

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Dünya Kadın Hakları Günü’nde açılan bu tesisin önemine dikkat çekti ve Atatürk’ün kadınlara tanıdığı haklara vurgu yaptı. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Başkan Özarslan’ın Keçiören’e kazandırdığı ivmeden söz ederek projeyi takdir etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise tesisin kadın güreşine ve sporuna katkı sağlayacağına dair memnuniyetini dile getirdi.

Hizmet ve eğitimler

Kafkas Mahallesi’nde yer alan Yasemin Adar Spor Salonu, modern ekipmanlarla donatıldı ve kadınların çeşitli spor dallarında faaliyet gösterebileceği şekilde hazırlandı. Salonda, kadınlara pilates, zumba ve taekwondo; kız çocuklarına karate, taekwondo ve judo branşlarında eğitimler verilecek. Uzman antrenörler ve sağlık personeli eşliğinde ücretsiz, düzenli ve güvenli spor imkânı sunan tesis, ilçedeki kadınların sosyal etkileşim ve dayanışma içinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını amaçlıyor.

Vatandaşların tepkisi ve kapanış

Mahalle sakinleri, spor salonunun yenilenerek donanımlı hale getirilmesinden dolayı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ederek, "Başkanımızdan Allah razı olsun, bütün kadınlar için güzel bir spor merkezi oldu" ifadelerini kullandı. Programın sonunda Başkan Özarslan, Yasemin Adar'a plaket ve Atatürk resmi takdim etti.

