Yatağan Kaymakamı İlhan, Atatürk Caddesi'nde Esnafla Buluştu

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi, alışveriş yapıp destek verdi; emniyet ve jandarma yetkilileri eşlik etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:04
Ziyarette talepler dinlendi, esnafa destek verildi

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde cadde üzerindeki dükkanları tek tek gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında İlhan, esnafların talep ve önerilerini dinledi ve bazı iş yerlerinden alışveriş yaparak onlara destek verdi.

Kaymakam İlhan'a Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Şimşek eşlik etti.

Esnafların iş yerlerini yerinde inceleyen İlhan, esnafın ilçe ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı: 'Esnafımız ilçemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunan önemli bir güç. Görüşleri ve ihtiyaçları bizim için değerli. Her zaman yanlarında olmaya, taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.'

Esnaf temsilcileri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Kaymakamımızın tek tek gezip bizlerle sohbet etmesi bizi gerçekten sevindirdi. Sorunlarımızı yerinde aktarma fırsatı bulduk. Gösterdiği ilgi ve yakınlık için kendisine teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kaymakam İlhan, esnafa hayırlı işler dileyerek ziyaretini tamamladı.

