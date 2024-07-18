Yaz tatilinde en çok tercih edilen yerler açıklandı işte Türkiye ve Dünyada öne çıkan rotalar!

Bu tatil döneminde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde büyük bir artış yaşandı. Uçak, otobüs bileti ve araç kiralama satışları zirveye ulaştı.

Tatilciler, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sahil kasabalarına büyük ilgi gösterdi. Bu dönemde Antalya, Bodrum, Çeşme ve Kapadokya gibi tatil bölgeleri en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı. Otellerin doluluk oranları yüzde 100'e yakın seviyelere ulaştı ve bu bölgeler tatilcilerin gözdesi oldu.

Turizm şirketlerinin verilerine göre, 15 Temmuz tatil dönemi boyunca yurt içi tatil bölgelerine olan talep önemli ölçüde arttı. Antalya ve Ege bölgesindeki tatil beldeleri, turistlerin ilgisini çekerken otellerin doluluk oranları da neredeyse yüzde 100'e ulaştı.

Yurt dışında ise İtalya, Yunanistan, İspanya ve Fransa en popüler destinasyonlar arasında yer aldı. Bu ülkeler, tarihi ve kültürel zenginlikleri, eşsiz manzaraları ve sıcak iklimleri ile tatilcilerin ilgisini çekti. Ayrıca, Dubai ve Maldivler gibi egzotik tatil noktaları da büyük ilgi gördü. Bu destinasyonlar, lüks tatil planları yapan kullanıcılar için vazgeçilmez tercihler oldu.