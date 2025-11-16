Yedigöller yolunda şarampole devrilen otomobil — Ahmet Ç. ve eşi yara almadan kurtuldu

Bolu'da Yedigöller yolunda gizli buzlanma nedeniyle şarampole devrilen otomobilde sürücü Ahmet Ç. ve eşi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:20
Kaza detayı

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana gelen kazada, Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil virajı dönerken kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre araç, virajı döndüğü sırada oluşan gizli buzlanma nedeniyle kaydı. Kazada sürücü Ahmet Ç. ile eşi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgeye intikal ederek kaza ile ilgili inceleme başlattı.

