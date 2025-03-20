Yemen'deki Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye 4 Hava Saldırısı Düzenlediği İddiası

Husilerden ABD’nin Hava Saldırılarına Yanıt

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’nin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine dört adet hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere ait el-Mesire televizyonu, saldırıların El-Mina ilçesine bağlı El-Kesib bölgesine gerçekleştirildiğini bildirirken, saldırının sonuçları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Trump’ın Tehditleri ve Gazze’ye Destek

Husilerin sözcüsü Haşim Şerefüddin, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin Husileri Gazze’ye destek vermekten alıkoyamayacağını açıkladı. Şerefüddin, “İsrail’in komple Filistin halkını hedef alıp sadece Hamas’ı hedef aldığını iddia etmesi gibi, Trump da Yemen’e yönelik saldırılarında sadece Husileri hedef aldığını öne sürüyor” ifadelerini kullandı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti. Husi, “Saldırılarımız sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını” vurguladı.

ABD’nin Yemen’e Yönelik Hava Saldırıları ve Sonuçları

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Ayrıca, ABD ile İngiltere’nin başkent Sana dahil bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 107 kişinin yaralandığını da açıkladı.

Husilerin bu açıklamaları, kriz ortamını daha da derinleştirirken, dünya genelinde Yemen’deki insani duruma dikkat çekmeye devam ediyor.