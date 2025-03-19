Yemen'deki Husilerden ABD Hava Saldırılarına Yanıt: Tansiyon Arttı

Yemen’deki Husiler, ABD’nin Hava Saldırılarını Duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin batısındaki Hudeyde ve Hacce kentleri ile kuzeydeki Sada kentine hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, konuyla ilgili detayları paylaştı.

Sada Kentine Hava Saldırıları

Sada'nın Safra ilçesine yönelik gerçekleştirilen dört hava saldırısı, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olan bu bölgedeki tansiyonu artırdı. Aynı zamanda Hudeyde ilinin Mina ilçesinde yer alan El-Ehli Spor Kulübü binası ile Hacce ilinin Midi ilçesine de saldırılar düzenlendi.

USS Harry Truman’a Füzeli Saldırı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz’de bulunan ABD uçak gemisi USS Harry Trumanı füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu ve bu eylemin son 72 saat içinde dördüncü kez gerçekleştiğini vurguladı. Seri, ABD’nin Yemen’deki Filistin halkına yönelik insani yardımlarını engelleme çabalarının başarılı olamayacağını belirtti.

ABD’nin Yemen Politikaları ve Tepkiler

Husiler, 7 Mart tarihinde İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini açıkladı. Aksi takdirde, deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdu. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini ifade etti.

Sonuç ve İnsan Kaybı

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’yi hedef alacaklarını belirtirken, saldırıların sürmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin de Washington'ı etkileyeceği uyarısında bulundu. Husiler, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin yaralandığını bildirdi.