Yeni Zelanda'da 6,7 Büyüklüğünde Deprem!

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:50
Yeni Zelanda'da 6,7 Büyüklüğünde Deprem!

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda, 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Güney Adası olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre, deprem sonrasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ayrıca, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, denizde güçlü akıntılar olabileceği konusunda vatandaşları uyararak plajlardan ve denizden uzak durulmasını tavsiye etti.

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