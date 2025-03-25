Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Taksim ve Şişhane İstasyonları Kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim ve Şişhane istasyonları, Valilik kararıyla kapatıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:52
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Taksim ve Şişhane İstasyonları Kapatıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereğince, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız, işletmeye kapalı olacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmadan seferlerine devam edeceği bilgisi de verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği