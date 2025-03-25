Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Taksim ve Şişhane İstasyonları Kapatıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereğince, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız, işletmeye kapalı olacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmadan seferlerine devam edeceği bilgisi de verildi.