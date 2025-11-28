Yenipazar Belediyesi Filoya İki Yeni Traktör Ekledi

Yenipazar Belediyesi, hizmetleri hızlandırmak için filoya iki yeni traktör kazandırdı; Başkan Malik Ercan, kırsal mahallelerin hizmet kalitesinin artacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:21
Belediye hizmetleri hızlanıyor

Yenipazar Belediyesi, ilçeye daha hızlı ve etkin hizmet sunma hedefiyle araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda filoya iki yeni traktör kazandırıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yapılan yatırım hakkında yaptığı değerlendirmede, belediye olarak Yenipazar’a hizmet edecek her adımı önemsediklerini belirtti. Başkan Ercan, yeni traktörlerin ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Ercan, hizmetlerin aksamadan ve daha hızlı şekilde yürütülmesi için araç filosunu güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti ve tüm çalışmaların Yenipazar ve vatandaşlar için yapıldığını vurguladı.

Başkan Ercan ayrıca, yeni araçlarla birlikte özellikle kırsal mahallelerde yürütülen belediye hizmetlerinin daha etkin hale geleceğini ve çalışmalarda önemli kolaylık sağlanacağını kaydetti.

