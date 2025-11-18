Yenipazar'da Emekli İmam Muammer Kömürcü Umre'de Vefat Etti

Yayın Tarihi: 18.11.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:43
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde uzun yıllar imamlık yapan emekli din görevlisi Muammer Kömürcü, umre ziyareti sırasında hayatını kaybetti.

Muhtar’dan taziye duyurusu

Yenipazar Çarşı Mahallesi’nin sevilen isimlerinden olan emekli din görevlisinin vefat haberini, Çarşı Mahalle Muhtarı Süleyman Kozbek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Kozbek, Kömürcü’nün kutsal topraklarda bulunduğu sırada hayatını kaybettiğini belirterek ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi.

Muammer Kömürcü’nün ani vefatı, ilçede derin üzüntüye neden oldu. Sevenleri ve mahalle sakinleri, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır temennisinde bulundu.

