Yerköy'de 165 Sentetik Ecza Ele Geçirildi: 1 Kişi Tutuklandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda 165 adet sentetik ecza ve 0.77 gram esrar ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:42
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Emniyet ekiplerinin saha çalışmaları sonucu uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Yerköy’de yapılan saha çalışmalarında durumundan şüphelenilen üç kişi, ilçe merkezindeki NATO Caddesi Eski Hastane Kavşağı civarında durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve bir araçta yapılan kontrollerde, sentetik ecza ve esrar olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Yapılan aramada toplam 165 adet sentetik ecza ile 0.77 gram esrar bulunduğu öğrenildi.

İşlem ve Yargı Süreci

Olayla ilgili üç şüpheli hakkında farklı suç kapsamında işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişi, adli makamlara mevcutlu olarak sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

