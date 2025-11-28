Yerköy-Kayseri YHT Projesi’nde İlerleme: Büyükkılıç’tan Teşekkür

Yerköy-Kayseri YHT Projesi’nde Hızlı İlerleme

Başkan Büyükkılıç yerinde inceleme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti ve projede gelinen aşamadan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, "Kayseri’mizi hızlı trenle buluşturacak bu dev yatırımda gelinen noktadan memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Proje, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve Yozgat, Nevşehir ve Kayseri illerini kapsıyor. Hat, 142 kilometre uzunluğunda, saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Tamamlandığında yılda 5,8 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınması hedefleniyor.

Projeye ilişkin zaman çizelgesi ise şöyle: 2020 yılında yatırım programında revizyon yapıldı; 2021’de ihalesi tamamlandı; 27 Ocak 2022'de sözleşmesi imzalandı; gerekli uluslararası kredi onayı 14 Temmuz 2023'te alındı ve 1 Ağustos 2023'te yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandı.

Büyükkılıç, hattın Ankara-Sivas YHT ile entegrasyonu sayesinde Ankara-Kayseri ulaşım süresinin 1 saat 45 dakika'ya ineceğini belirterek, "Bu proje yalnızca Kayseri’nin değil, ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı aksındaki demiryolu bağlantılarını güçlendiren stratejik bir yatırımdır" dedi.

Teknik ilerlemelere dair bilgiler paylaşan Büyükkılıç, birçok tünelde kaplama ve kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurguladı. Buna göre T2 ve T5 tünellerinin kaplamaları tamamlandı; T3-4 / GT-2 tünellerinde kilometre kaplama işleri arttı ve tamamlandı; T1 tünelinde kaplama imalatları sürüyor. Aynı zamanda T6, T7, T8 ve T9 tünellerinde giriş-çıkış ve portal imalatları devam ediyor. GT-1, GT-3, GT-4, GT-5 ve GT-7 tünellerinde de ilerlemeler kaydedildi.

Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla Kayseri’nin lojistik ve ulaşımda önemli bir merkez hâline geleceğini belirterek, "Bu yüksek hızlı tren hattı, şehrimizin ekonomik potansiyelini arttıracak, ticari hareketliliği güçlendirecek ve vatandaşlarımıza hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sunacak. Orta koridor üzerinde yer alan bu yatırım, Türkiye’nin bölgesel ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Son olarak Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin büyük yatırımlarla büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Bu önemli proje için emek veren herkese teşekkür ediyor, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

