Yerlikaya: Narkokapan-2'de 458 Gözaltı — Uyuşturucuya Savaş Açtık

Antalya'da şafak baskını

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi’nde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şafak vakti Narkokapan-2 operasyonu düzenledi. Operasyon havadan ve karadan polis helikopteri, İHA, drone ve narkotik dedektör köpekleri ile desteklendi.

Geniş çaplı eş zamanlı baskınlar

Mahalleye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı operasyonda, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri sabah boyunca sürdü; şu ana kadar 458 şüpheli gözaltına alındı.

4 ay süren teknik takip

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışması gerçekleştirildiğini, şüphelilerin bağlantıları ve eylem yöntemlerinin ayrıntılı şekilde tespit edildiğini belirtti.

Operasyonun boyutu ve katılan birimler

Yerlikaya, operasyonun Antalya merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü açıklayarak, operasyon gücünü şu rakamlarla özetledi: "Narkokapan Antalya-2 operasyonumuza; 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 458 şahsı gözaltına aldık. Şu an itibarıyla operasyonumuz devam ediyor."

"Uyuşturucuya savaş açtık"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledeki başarısına dair verileri paylaşarak, "Altını çizerek ifade ediyorum: Biz uyuşturucuya savaş açtık. Göreve geldiğimden bu yana polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik."

Yerlikaya, uluslararası verilerle Türkiye'nin durumu arasındaki farkı vurgulayarak, "Avrupa’da uyuşturucu kullandığını beyan edenlerin oranı yüzde 29 iken, Türkiye’de bu oran yalnızca yüzde 3,1. Bir milyon nüfusta uyuşturucuya bağlı ölüm oranı Avrupa’da 24,7 iken ülkemizde 5,1. Bu rakamlar mücadelenin somut sonuç verdiğini gösteriyor. Ancak bir tek evladımızın dahi bu bataklığa sürüklenmesine razı değiliz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız."

Mücadele sadece sahada değil

Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı olmadığını, talebi azaltmaya yönelik eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti: "Uyuşturucu meselesi sadece bir güvenlik sorunu değil; toplumsal dokuyu tahrip eden bir sosyal yaradır. Bir kişiyi kurtardığımızda bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz. Bu nedenle rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarını da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz."

