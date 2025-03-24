Yeşilay'dan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Duyurusu

Yeşilay, 13-14 Mayıs'ta İstanbul'da 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:07
Yeşilay'dan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Duyurusu

Yeşilay, davranışsal bağımlılıklar konusunda güncel bilimsel gelişmeleri ele alacağı 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ni 13-14 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyecek.

Kongre, kurumun daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde olup, dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi bağımlılık alanlarına ilişkin biliksel tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Kongreye, yurt dışından birçok bilim insanı katılacak ve bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili en güncel araştırmalar masaya yatırılacak.

Kongre'nin içeriğinde, dbehaviorsal bağımlılıklarla mücadelede en yeni yaklaşımlar, güncel mücadele uygulamaları, araştırma yöntemlerindeki yenilikler, önleme, müdahale ve savunuculuk faaliyetleri gibi önemli başlıklar ele alınacak.

Ayrıca, problemli dijital oyun ve kumar oynama davranışları, problemli pornografi ve sosyal medya kullanımı gibi bağımlılık türleri de tartışılacak.

Kongre boyunca, davranışsal bağımlılıklarla mücadelede güncel bilimsel gelişmelerin paylaşılması ve yeni yaklaşımların ortaya konması hedefleniyor. Bu alanda çalışan akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar, 31 Mart'a kadar sözlü veya poster sunumu formatında bildiri başvurusu yapabilecekler. Bildiriler, kongrenin temaları doğrultusunda bilimsel ve etik kriterlere uygunluk açısından değerlendirilecek.

Kongreye dair tüm detaylı bilgilere Yeşilay'ın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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