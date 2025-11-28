Yeşilyurt Belediye Vezneleri Hafta Sonu Açık: 29-30 Kasım Vergi Ödemesi

Yeşilyurt Belediye Vezneleri Hafta Sonu Açık

2025 yılı vergi 2. taksit ödemelerine ek hizmet

Yeşilyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne bağlı vezneler, 2025 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi 2. Taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu hizmet verecek.

Vezneler, yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri açık tutulacak.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasında bulunan vezneler, her iki gün boyunca 09.00 - 17.00 saatleri arasında ödeme işlemlerini kabul edecek. Böylece hafta içi mesai saatleri içinde ödeme yapamayan vatandaşlar da hafta sonunda vergilerini ödeyebilecek.

Gelirler Müdürlüğü yetkilileri, vergi ödeme dönemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve hizmetin hızlandırılması amacıyla bu uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti. Vatandaşların belirtilen tarihlerde ödemelerini gerçekleştirebilecekleri vurgulandı.

Yetkililer ayrıca, vergi mükelleflerinin ödemelerini internet üzerinden de gerçekleştirebileceklerini hatırlattı ve hem veznelerden hem de online sistemden yapılan tüm ödemelerde işlem güvenliğinin üst seviyede olduğuna dikkat çekti.

VEZNE