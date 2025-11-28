Yeşilyurt Belediye Vezneleri Hafta Sonu Açık: 29-30 Kasım Vergi Ödemesi

Yeşilyurt Belediyesi vezneleri, 29-30 Kasım'da 09.00-17.00 arası 2025 yılı vergi 2. taksit ödemeleri için açık olacak; online ödeme seçenekleri de mevcut.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:00
Yeşilyurt Belediye Vezneleri Hafta Sonu Açık: 29-30 Kasım Vergi Ödemesi

Yeşilyurt Belediye Vezneleri Hafta Sonu Açık

2025 yılı vergi 2. taksit ödemelerine ek hizmet

Yeşilyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne bağlı vezneler, 2025 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi 2. Taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu hizmet verecek.

Vezneler, yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri açık tutulacak.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasında bulunan vezneler, her iki gün boyunca 09.00 - 17.00 saatleri arasında ödeme işlemlerini kabul edecek. Böylece hafta içi mesai saatleri içinde ödeme yapamayan vatandaşlar da hafta sonunda vergilerini ödeyebilecek.

Gelirler Müdürlüğü yetkilileri, vergi ödeme dönemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve hizmetin hızlandırılması amacıyla bu uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti. Vatandaşların belirtilen tarihlerde ödemelerini gerçekleştirebilecekleri vurgulandı.

Yetkililer ayrıca, vergi mükelleflerinin ödemelerini internet üzerinden de gerçekleştirebileceklerini hatırlattı ve hem veznelerden hem de online sistemden yapılan tüm ödemelerde işlem güvenliğinin üst seviyede olduğuna dikkat çekti.

VEZNE

VEZNE

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?