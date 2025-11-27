Yeşilyurt’ta Mahmutlu’ya 12 km sathi kaplama ve 2 bin ton asfalt

Yeşilyurt’ta Mahmutlu’ya verilen sözler adım adım gerçekleştirildi

Yeşilyurt Belediyesi, "vatandaş odaklı" yönetim anlayışıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; mahalle sakinlerinin talepleri planlı biçimde çözüme kavuşuyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in Mahmutlu (Mahmudu) Mahallesi’ndeki toplantıda alınan yol, asfalt, taş duvar ve kilit taşı talepleri, yapılan program dahilinde uygulanıyor.

Gerçekleştirilen altyapı ve yol çalışmaları

Başkan Geçit’in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlu Mahallesi ulaşım ağını güçlendirmek için 12 kilometrelik sathi kaplama çalışması yaptı. Ayrıca mahallede 2 bin ton sıcak asfalt serimiyle yollar yenilendi. Belirlenen noktalarda güvenliği artırmak amacıyla taş duvar imalatları gerçekleştirildi; devam eden kilit taşı uygulamalarıyla altyapı daha düzenli hale getiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise mahallede vatandaşların dinlenip sosyalleşebileceği modern bir ortam sunmak amacıyla park alanına yeni bir kamelya

Başkan Geçit’in saha ziyareti ve mesajı

Mahmutlu Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşlara verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini vurguladı. Göreve geldikleri günden itibaren ihtiyaçların sahadan gelen taleplere göre belirlendiğini belirten Geçit, bu süreçte "Başkanım Yanımda" ile "Vatandaş Soruyor, Başkanlar Cevaplıyor" programlarının yön gösterdiğini ifade etti.

Geçit, çalışmaların şeffaf ve sürdürülebilir planlama ile yürütüldüğünü söyleyerek, depremin ardından yürütülen iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü aktardı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı

Başkan Geçit, belediyeciliğin temelinin vatandaşların beklentilerine kulak vermek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her mahallemizde, her sokakta vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor, Yeşilyurt’u daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz. Hemşerilerimiz hizmetine en iyisine ve en güzeline layıktır."

Geçit, planlanan yatırımların belirli bir takvim doğrultusunda hayata geçirildiğini, yol ve çevre düzenlemelerinden sosyal alanlara, temizlikten kültürel projelere kadar hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahmutlu Mahallesi sakinleri, hayata geçirilen yatırımlar nedeniyle Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti. Belediye ekipleri, sathi kaplamadan sıcak asfalt serimine, taş duvar ve kilit taşı çalışmalarından park düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdürüyor.

YEŞİLYURT'TA SÖZ VERİLEN YATIRIMLAR TEKER TEKER HAYATA GEÇİYOR