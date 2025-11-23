Yeşim Kreş: 37 Yıldır Anne ve Çocuğa Güvenli Yuva

Yeşim Kreş 37 Yıldır Ailelere Güç Veriyor

Şükrü Şankaya'nın 1988'de başlattığı sosyal yatırım modeli

Yeşim Kreş, kuruluşundan bu yana 37 yıldır binlerce anne ve çocuğa sevgi, güven ve eşitlik temelli destek sunuyor. 1988'de hayata geçirilen bu proje, Yeşim Grup'un "Önce İnsan" yaklaşımının somut bir yansıması olarak toplumda kalıcı bir rol üstlenmiş durumda.

Kurucusu Şükrü Şankaya öncülüğünde başlayan hizmet, ailelerin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlarken, çocuklara da güvenli bir gelişim ortamı sunuyor. Bu model, yalnızca bir bakım hizmetinden öte, sosyal yatırım ve toplumsal dönüşüm aracı olarak değerlendiriliyor.

Yeşim Kreş Belgeseli, bu etkileyici sosyal girişimin hayatlarda açtığı yeni kapıları ve eşitliğin dönüştürücü gücünü anlatan önemli bir tanıklık niteliği taşıyor. Belgesel, annelerin ve çocukların deneyimlerini görünür kılarak projenin toplumsal etkisini ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

Dünya Çocuk Hakları vesilesiyle paylaşılan video mesajı, çocuk haklarına saygı duyulan, kadınların güçlendiği ve eşitliğin yaşamın her alanında hissedildiği bir geleceğe katkı sağlama kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Video ile her çocuğun korunma, eğitim, güvenli gelişim ortamı ve fırsat eşitliği gibi temel haklarının önemi bir kez daha hatırlatıldı. Yeşim Kreş, bu ilkeler doğrultusunda topluma hizmet etmeye devam ediyor.

