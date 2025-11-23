Yeşim Kreş: 37 Yıldır Anne ve Çocuğa Güvenli Yuva

Yeşim Kreş, 37 yıldır Yeşim Grup'un 'Önce İnsan' anlayışıyla binlerce anne ve çocuğa sevgi, güven ve eşitlik temelli destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:59
Yeşim Kreş: 37 Yıldır Anne ve Çocuğa Güvenli Yuva

Yeşim Kreş 37 Yıldır Ailelere Güç Veriyor

Şükrü Şankaya'nın 1988'de başlattığı sosyal yatırım modeli

Yeşim Kreş, kuruluşundan bu yana 37 yıldır binlerce anne ve çocuğa sevgi, güven ve eşitlik temelli destek sunuyor. 1988'de hayata geçirilen bu proje, Yeşim Grup'un "Önce İnsan" yaklaşımının somut bir yansıması olarak toplumda kalıcı bir rol üstlenmiş durumda.

Kurucusu Şükrü Şankaya öncülüğünde başlayan hizmet, ailelerin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlarken, çocuklara da güvenli bir gelişim ortamı sunuyor. Bu model, yalnızca bir bakım hizmetinden öte, sosyal yatırım ve toplumsal dönüşüm aracı olarak değerlendiriliyor.

Yeşim Kreş Belgeseli, bu etkileyici sosyal girişimin hayatlarda açtığı yeni kapıları ve eşitliğin dönüştürücü gücünü anlatan önemli bir tanıklık niteliği taşıyor. Belgesel, annelerin ve çocukların deneyimlerini görünür kılarak projenin toplumsal etkisini ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

Dünya Çocuk Hakları vesilesiyle paylaşılan video mesajı, çocuk haklarına saygı duyulan, kadınların güçlendiği ve eşitliğin yaşamın her alanında hissedildiği bir geleceğe katkı sağlama kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Video ile her çocuğun korunma, eğitim, güvenli gelişim ortamı ve fırsat eşitliği gibi temel haklarının önemi bir kez daha hatırlatıldı. Yeşim Kreş, bu ilkeler doğrultusunda topluma hizmet etmeye devam ediyor.

YEŞİM KREŞ, 37 YILDIR BİNLERCE ANNE VE ÇOCUĞA SEVGİ, GÜVEN VE EŞİTLİK TEMELLİ BİR DESTEK...

YEŞİM KREŞ, 37 YILDIR BİNLERCE ANNE VE ÇOCUĞA SEVGİ, GÜVEN VE EŞİTLİK TEMELLİ BİR DESTEK SUNUYOR.

YEŞİM KREŞ, 37 YILDIR BİNLERCE ANNE VE ÇOCUĞA SEVGİ, GÜVEN VE EŞİTLİK TEMELLİ BİR DESTEK...

İLGİLİ HABERLER

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
2
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
3
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
4
Aydın Şehir Hastanesi'nde Son Hazırlıklar — Türkiye'nin 21’inci Şehir Hastanesi
5
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
6
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
7
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor